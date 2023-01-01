Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle davul zurnasız yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Patlama#Deve
Aydında yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle davul zurnasız yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 16:11

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bu yıl 36'ncısı düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde 230 namlı deve merhum deveciler anısına kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda kişinin ücretsiz olarak izlediği güreşlerde, Nazilli ilçesindeki bir restoranda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 7 kişi nedeniyle davul zurna çalınmadı.

Haberin Devamı

İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ncı İncirliova Deve Güreşi, bu yıl merhum deveciler Sebahattin Candal ve Mehmet Yavuz anısına yapıldı. Vatandaşlar güreşleri ücretsiz izleme imkanı buldu. Önceki gün Nazilli’de meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle güreşlerde davul, zurna çalınmadı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 230 devenin katıldığı güreşlerde büyük heyecan yaşandı.

Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine 15 dalda birincilik kupası verildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasında birinci olan deve sahibine kupasını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediyesi kupasında birinci olan deve sahibine ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya kupalarını taktim etti. Bazı vatandaşlar güreşi dikkatle izlerken, bazıları ise develere binerek tur attı. Güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Haberin Devamı

Aydında yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle davul zurnasız yapıldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise "2023 yılının ilk gününde ilk Deve güreşini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nazilli’de yaşanan patlamada vefat edenler nedeniyle davul zurna çaldırmadık. Eğlence kısmını iptal ettik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güreş severler de sakin bir şekilde maç izler gibi develerin müsabakasını izliyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Patlama#Deve

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota