Aydın'da yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle davul zurnasız yapıldı

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İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ncı İncirliova Deve Güreşi, bu yıl merhum deveciler Sebahattin Candal ve Mehmet Yavuz anısına yapıldı. Vatandaşlar güreşleri ücretsiz izleme imkanı buldu. Önceki gün Nazilli’de meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle güreşlerde davul, zurna çalınmadı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 230 devenin katıldığı güreşlerde büyük heyecan yaşandı.

Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine 15 dalda birincilik kupası verildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasında birinci olan deve sahibine kupasını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediyesi kupasında birinci olan deve sahibine ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya kupalarını taktim etti. Bazı vatandaşlar güreşi dikkatle izlerken, bazıları ise develere binerek tur attı. Güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise "2023 yılının ilk gününde ilk Deve güreşini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nazilli’de yaşanan patlamada vefat edenler nedeniyle davul zurna çaldırmadık. Eğlence kısmını iptal ettik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güreş severler de sakin bir şekilde maç izler gibi develerin müsabakasını izliyor" dedi.