×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da yasa dışı bahis ağı çökertildi: 14 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Yasa Dışı Bahis#Çete
Aydında yasa dışı bahis ağı çökertildi: 14 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 20:33

Aydın merkezli çok sayıda ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı


Aydın merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama" ve "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan B.S., C.G., F.T., A.B., H.T., M.C., B.K., M.T., A.D., M.Y., V.M., H.S., V.S. ve M.E.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Yasa Dışı Bahis#Çete

BAKMADAN GEÇME!