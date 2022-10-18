Aydın'da yangında yüzü yanan sekiz yaşındaki Halil yardım bekliyor

Haberin Devamı

Bağarası Mahallesinde yaşayan İsmail ve Halime Geyik çiftinin oğulları Halil Geyik, 5 yıl önce meydana gelen araç yangınında ciddi şekilde yaralanmış, yüzünde yanıklar oluşmuştu. Kazanın olduğunda 3 yaşında olan Halil bugün 8 yaşına gelirken, yanık izlerinin yok edilmesi için ameliyat olması gerekiyor.

Hayata tutunabilen ve daha önce de çok sayıda çeşitli ameliyatlar geçiren Halil’in yanık izlerinden kurtulabilmesi için 600 bin lira gerekiyor. Yardım Kampanyası için Aydın Valiliği’nden gerekli izinleri aldıklarını belirten anne Halime Geyik, yapılacak desteklerle oğlunun yeniden eski günlerine dönmesini umut ettiklerini söyledi. Anne Halime Geyik, “Halil için uzanacak yardım ellerini bekliyoruz” dedi.

Daha önce geçirdiği ameliyatlarda destek ellerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Anne Halime Geyik; “Daha önce düzenlediğimiz kampanyalarla oğlum bugünkü haline kavuştu. Herkesten Allah razı olsun. Acının izlerinin tamamen silinmesi, oğlumun ve bizlerin yeniden yüzünün gülmesi için bir kez daha desteklerinizi bekliyoruz” dedi.