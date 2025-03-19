Aydın'da yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğuna son veda

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Yangın, dün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle'deki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye eri Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarıyla sahur yaptıktan sonra komşularının telefonla araması sonucu evde yangın çıktığını öğrendi.
Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası yapılan incelemelerde yılbaşı ağacı olarak bilinen plastikten yapılma süs ağacının bağlı olduğu kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlenen yangında, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin'in (12) dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Yangında hayatlarını kaybeden anne ve çocukları için Pınarbaşı Mahallesi Gülistan Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Kılınan namazın ardından anne ve 2 çocuğu gözyaşları içinde Eğriboyun Aile Mezarlığı'na defnedildi.