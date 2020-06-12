Aydın'da yangın! Çam ve zeytin ağaçlarına da sıçradı

Kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve çam ağaçlarının yer aldığı alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 3 helikopter ve 15 arazöz ile ekipler, yangın bölgesine sevk edildi. Helikopterlerle havadan, arazözlerle karadan söndürme çalışması yapılıyor.