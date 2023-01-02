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Aydın'da vincin kırılan bomu çatıya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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#Aydın#Polis#Vinç
Aydında vincin kırılan bomu çatıya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 13:03

AYDIN'ın Söke ilçesindeki fabrika inşaatında vincin kırılan bomunun çatıya düşmesi sonucu işçilerden Erol Erben hayatını kaybetti, Erol Aras ise yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. İş malzemesi taşıyan vincin bomu kırılıp, çatıya düştü. Bu sırada çatının çökmesi ile çalışan işçilerden Erol Erben ve Erol Aras, zemine düştü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Erol Erben'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çağrılan ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Aras ise tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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