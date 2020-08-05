Aydın'da 'veresiye' kavgası: 3 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Nazilli ilçesinde Yeni Mahalle'deki büfede meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Cengiz Karakaya ve Orhan Öner, büfeye gelerek veresiye içki almak istedi. Büfe sahibi Mustafa Çobanoğlu, kabul etmeyince 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Orhan Öner belinden çıkardığı kuru sıkı tabancayla yere 4 el ateş etti. Cengiz Karakaya ise büfedeki sandalyeyi alıp, fırlattı. Sandalye, büfedeki müşteriler Mustafa Yıldırım (23) ve Uğurcan Bozkurt'a (26) isabet etti. Kavgada Öner, Karakaya ve Çobanoğlu yaralanırken, Yıldırım ve Bozkurt'un ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Karakaya ve Öner polis ekiplerince gözaltına alındı.