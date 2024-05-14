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Aydın'da vahşet! Aylin Pekin, evinin önünde öldürüldü

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#Aydın #Sultanhisar#Kadın Cinayeti
Aydında vahşet Aylin Pekin, evinin önünde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 11:07

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Aylin Pekin (48), evinin önünde Mehmet Şah Yeşilova (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aylin Pekin'in katil zanlısı Mehmet Şah Yeşilova'yı kendisini bir süredir rahatsız ettiği içi polise şikayet ettiği öğrenildi.

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Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan 1 çocuk annesi Aylin Pekin, iddiaya göre, kendisine karşılıksız aşık olan Mehmet Şah Yeşilova'nın sürekli rahatsız etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gidip, beklemeye başladı.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Pekin'in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, kanlar içinde yere yığılırken, Yeşilova kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aylin Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pekin'in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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KATİL ZANLSISI YAKALANDI

Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma, Yeşilova'yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti. Polis, Aylin Pekin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. 

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#Aydın #Sultanhisar#Kadın Cinayeti

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