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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Aydın’da uyuşturucudan 12 kişi tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucudan 12 kişi tutuklandı
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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 114 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 21 - 27 Aralık 2020 tarihleri arasında 102 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 114 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 12 şüpheli tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 1799,56 gram esrar, 1255,14 gram metamfetamin, 54,83 gram sentetik kannabinoid, 1,955 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza, 270,37 gram eroin ele geçirildi.

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