×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da üniversite öğrencisinin uyuşturucu yetiştirmek için uzaktan kumanda ettiği düzenek bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Bozdoğan#Uyuşturucu
Aydında üniversite öğrencisinin uyuşturucu yetiştirmek için uzaktan kumanda ettiği düzenek bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 21:41

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olan kişinin, uyuşturucu yetiştirmek için köy evine kurduğu uzaktan kontrol mekanizmalı düzenek buldu.

Haberin Devamı

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

Kilitli olan köy evinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Ekipler, içi boş olan evin bir bölümünde kenevir yetiştirmek için düzenek kurulduğunu fark etti.

Cep telefonuyla uzaktan kumanda edilen kamera sistemi ve dijital ledlerin bulunduğu bir sistemle kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ekipler, 20 kök Hint keneviri, bitki yetiştirmek için gerekli ışığı sağlayan 5 led, 2 fan, pervane, zaman ayarlı 2 priz, ısı ve nem ölçer, hareket sensörlü 2 kamera, modem, zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı ile uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olduğu belirlenen R.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Bozdoğan#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!