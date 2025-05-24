Aydın'da üniversite öğrencisinin uyuşturucu yetiştirmek için uzaktan kumanda ettiği düzenek bulundu

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Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

Kilitli olan köy evinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Ekipler, içi boş olan evin bir bölümünde kenevir yetiştirmek için düzenek kurulduğunu fark etti.

Cep telefonuyla uzaktan kumanda edilen kamera sistemi ve dijital ledlerin bulunduğu bir sistemle kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ekipler, 20 kök Hint keneviri, bitki yetiştirmek için gerekli ışığı sağlayan 5 led, 2 fan, pervane, zaman ayarlı 2 priz, ısı ve nem ölçer, hareket sensörlü 2 kamera, modem, zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı ile uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olduğu belirlenen R.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.