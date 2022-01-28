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Aydın'da traktör devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

#Aydın #Bozdoğan #Traktör
Aydında traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktördeki Günnur Şimşek (57) hayatını kaybetti, sürücü Fikret Ç. ise ağır yaralandı.

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Kaza, Madran Mahallesi Galbak mevkiinde meydana geldi. Fikret Ç.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 09 E 4855 plakalı traktör devrildi. Kazada, Fikret Ç. ile yanındaki Günnur Şimşek traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Günnur Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fikret Ç. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Günnur Şimşek'in cansız bedeni Bozdoğan Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

 

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#Aydın #Bozdoğan #Traktör

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