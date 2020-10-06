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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası’nda bir alışveriş merkezinin otoparkında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.(19) yönetimindeki 09 ADE 216 plakalı motosiklet bir alışveriş merkezinin otoparkında seyir halinde ilerlerken devrildi. Güvenlik görevlisi kazayı kameralardan tespit edip olay yerine gitti. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan F.E. ve yolcu M.G.(19) ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan testte sürücü F.E.’de 122 promil alkol tespit edildiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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