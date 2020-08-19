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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 00:58,Son Güncelleme:

Aydın'da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

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Aydın'da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobilin çarptığı özel harekat polisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydın istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan Rıza Murat Y. idaresindeki 67 TM 058 plakalı otomobil, Savcıllı-Kızıldere mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Deniz'e (33) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Rıza Murat Y'yi gözaltına aldı.

Ayrıca Deniz'in Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi olduğu ve izin alarak memleketi Buharkent'e geldiği öğrenildi.

Aydında trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

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