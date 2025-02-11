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Aydın'da tepki çeken olay! Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

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#Aydın#Yangın#Efeler
Aydında tepki çeken olay Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:08

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre 3 şahıs çocuk oyun parkındaki plastik kaydırağı ateşe verip kaçtı. Polis ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı'na gelerek sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra şahısların parkta bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların uyarıları üzerine şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı. O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri de kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Aydında tepki çeken olay Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

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Yangında parkta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Aydında tepki çeken olay Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

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#Aydın#Yangın#Efeler

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