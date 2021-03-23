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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Aydın'da tepki çeken görüntü! İşkence anları kamerada

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Aydın'da tepki çeken görüntü! İşkence anları kamerada

Aydın'da bir sokak köpeğinin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler sonrası yakalanan A.S.'ye 1033 lira para cezası uygulandı.

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, 21 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiğini fark eden yoldan geçen bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.

Aydında tepki çeken görüntü İşkence anları kamerada

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ, KÖPEK BARINAĞA BIRAKILDI

Tepkiler üzerine Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Plaka üzerinde sürücüyü ve otomobili tespit eden polis kadın olduğu öğrenilen sürücü A.S.'yi yakaladı. A.S.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi (a) bendi uyarınca 1033 lira para cezası kesildi. Sokak köpeği olduğu belirtilen hayvanın ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa bırakıldı.

 

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