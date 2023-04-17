Aydın'da şüpheli ölüm!

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Olay, saat 19.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 613 Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Ahmet Ok’tan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulundu. Bunun üzerine Ok’un ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.