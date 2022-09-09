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Aydın'da şüpheli çanta paniği

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#Aydın#Şüpheli Çanta#Polis
Aydında şüpheli çanta paniği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 21:36

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgedeki Şair Yunus Emre büstünün yanına bırakılan 2 şüpheli çanta paniğe neden olurken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantalar boş çıktı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Gençlik Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, vatandaşların dikkatini iki şüpheli çanta çekti. Cadde üzerinde bulunan şair Yunus Emre büstünün yanına bırakılan 2 adet sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantaları fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantaların boş olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Aydın#Şüpheli Çanta#Polis

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