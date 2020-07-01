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Murat GÜRKAN- Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Aydın'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması

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Aydın'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması
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AYDIN’da yapılan asker uğurlamalarında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, oluşan kalabalıklar, dikkat çekti.

Aydın'da, koronavirüs tedbirlerine rağmen Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Nazilli Otobüs Terminali'ne gelenler, asker uğurlaması yaptı. Kimileri, askere gidecek yakınlarını omuzlara alırken, kimileri de hep bir ağızdan 'En büyük asker, bizim asker' diye bağırdı. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, oluşan kalabalık nedeniyle özel güvenlik görevlileri, zor anlar yaşadı.

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