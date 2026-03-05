Aydın’da sit alanında kaçak kazı: 7 gözaltı

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde bulunan Hafsa Hatun Türbesi sit alanı çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve devriye faaliyetleri sırasında sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.A. (55), H.Ö. (47), R.S. (48), D.U. (42), A.G. (42), E.T. (44) ve M.A. (40) jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kazı aletleri ve ekipmanlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.