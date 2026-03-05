×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın’da sit alanında kaçak kazı: 7 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kuyucak#Kaçak Kazı
Aydın’da sit alanında kaçak kazı: 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 09:34

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde bulunan Hafsa Hatun Türbesi sit alanı çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve devriye faaliyetleri sırasında sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.A. (55), H.Ö. (47), R.S. (48), D.U. (42), A.G. (42), E.T. (44) ve M.A. (40) jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kazı aletleri ve ekipmanlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kuyucak#Kaçak Kazı

BAKMADAN GEÇME!