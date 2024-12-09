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Aydın'da sinir krizi geçirdi, evindeki eşyaları 5. kattan attı

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#Aydın#Sağlık#İtfaiye
Aydında sinir krizi geçirdi, evindeki eşyaları 5. kattan attı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 14:23

Aydın'ın Efeler ilçesinde sinir krizi geçiren Seçil A. (45) evinde bulunan eşyaları beşinci kattaki evinin balkonundan aşağıya attı. İtfaiyenin merdivenli aracı ile eve balkondan giren ekipler, Seçil A.'yı(45) yatar vaziyette bularak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Olay, Mimar Sinan Mahallesi bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir hastası olduğu iddia edilen Seçil A. (45) anne ve babası ile yaşadığı evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Seçil A.'nın evde eline geçirdiği eşyaları beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kadının atlama ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri aldı. Olayı haber alır almaz Seçil A.'nın babası da eve geldi.

Aydında sinir krizi geçirdi, evindeki eşyaları 5. kattan attı

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Babasının ve ekiplerin kapıyı açma talebini geri çeviren kadın evin içerisine girdi. İtfaiyenin merdivenli aracı marifeti ile eve balkondan giren ekipler kadını koltukta hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Seçil A. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Sağlık#İtfaiye

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