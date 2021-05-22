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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 22.05.2021 - 21:39 | Son Güncelleme:

Aydın'da silahlı kavga! Yaralılar var

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Aydın'da silahlı kavga! Yaralılar var

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, husumetli 2 grup arasında çiğ köftecide çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sandıklı yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 09 AAJ 763 plakalı otomobille çiğ köfteciye gelen Bekir B., Ayhan B. ve Erol B., dükkanda çalışan ve husumetlisi olduğu öğrenilen Okan Ş. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Okan Ş. darbedildi. Olayı duyan Okan Ş.’nin kardeşleri Mesut Ş. ve Asil Ş. pompalı tüfekle çiğ köftecinin önünde gelerek kardeşlerini darbeden Bekir B. ve Ayhan B.’ye ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. 2 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Bekir B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Ayhan B.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan Mesut Ş. ve Asil Ş. polis ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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