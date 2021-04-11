Aydın'da şarampol kazası! 1 ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Kılavuzlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Murat Gökbayrak yönetimindeki 09 AET 702 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına uçarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Gökbayrak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gökbayrak’ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara