Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da sahte içkiden ölüm şüphesi

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Hastane#Sahte İçki
Aydında sahte içkiden ölüm şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 13:59

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Durmuş Ali Işıldak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

Haberin Devamı

Olay, dün gece Davutlar Mahallesi Altun Sokak'ta meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Durmuş Ali Işıldak'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici- delici alet yaralanması izi bulunmayan Işıldak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş bidonların bulunduğu belirtildi.

Işıldak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsiyle belli olacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Hastane#Sahte İçki

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton