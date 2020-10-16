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AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Aydın'da sahte içkiden bir ölüm daha

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Aydın'da sahte içkiden bir ölüm daha
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara (43) ilçedeki hastaneye başvurmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Alkolden zehirlendiği değerlendirilen Kara, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kara'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 12 Ekim'de İzmir'den sevk edilen bir kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.

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