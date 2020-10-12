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AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Aydın'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

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Aydın'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sevindikli Mahallesi'nde Orhan Öztürk'ün (60) evinin bahçesinde ölü bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Öztürk'ün gece evinde kaçak üretim yapan N.A'dan (59) içki aldığını belirledi. Daha önce de sahte içki satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunduğu belirtilen N.A. gözaltına alındı.

Öztürk'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli N.A'dan sahte alkol aldığı iddia edilen Osman Özden (62) de sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Özden'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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