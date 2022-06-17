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Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı

#Sağanak#Aydın#Dere
Aydında sağanak: Dere taştı, evleri su bastı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, sağanak sonrası dere taşınca 5 evi su bastı, sürüklenen park halindeki araçta da hasar oluştu.

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Köşk'te dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcaköy Mahallesi Bitler mevkisinde Yeşildere Deresi'nde taşkın oldu. Bölgedeki 20 evden 5'ini su bastı. Recep Yakar'a ait park halindeki otomobil de sel sularına kapıldı. 2 kilometre sürüklenen araçta hasar oluştu.

Aydında sağanak: Dere taştı, evleri su bastı


Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Recep Yakar, "Bir incir işletmesinde çalışıyorum. Yağmurun yağdığı sırada evde yoktum. Eve döndüğümde şoku yaşadım. Evim ve otomobilim zarar gördü. Derede ıslah çalışması yapılması lazım. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Eşim ve çocuklarım da canlarını zor kurtardı. Can kaybımız yok ama maddi zararımız çok büyük" dedi.

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#Sağanak#Aydın#Dere

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