Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı

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Köşk'te dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcaköy Mahallesi Bitler mevkisinde Yeşildere Deresi'nde taşkın oldu. Bölgedeki 20 evden 5'ini su bastı. Recep Yakar'a ait park halindeki otomobil de sel sularına kapıldı. 2 kilometre sürüklenen araçta hasar oluştu.

Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Recep Yakar, "Bir incir işletmesinde çalışıyorum. Yağmurun yağdığı sırada evde yoktum. Eve döndüğümde şoku yaşadım. Evim ve otomobilim zarar gördü. Derede ıslah çalışması yapılması lazım. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Eşim ve çocuklarım da canlarını zor kurtardı. Can kaybımız yok ama maddi zararımız çok büyük" dedi.