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Aydın’da rüşvet alan gassal tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Rüşvet#Lokman Millet
Aydın’da rüşvet alan gassal tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 23:44

Aydın’ın Söke ilçesinde, cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği tespit edilen gassal Lokman Millet, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gassal Lokman Millet’in ilk ifadesinde, ‘Bağış’ adı altında para topladığını söylediği öğrenildi.

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Aydın’ın Söke ilçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde görevli gassal Lokman Millet’in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli gassal hakkında 'Rüşvet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan Lokman Millet, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gassal Lokman Millet’in ilk ifadesinde, ‘Bağış’ adı altında para topladığını söylediği öğrenildi.

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#Aydın#Rüşvet#Lokman Millet

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