Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu

Çine'de 500 hektar alan üzerinde bulunan ve Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olduğu değerlendirilen Alabanda Antik Kenti'nde, 2015 yılında başlayan kazılar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu başkanlığında sürüyor. Meclis binasında devam eden kazılarda, Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus'un ayrı ayrı bölgelerde, parçalar halinde 120 yılında Aydın'a getirildiği değerlendirilen mermer heykelinin parçaları ortaya çıkarıldı. Baş ve vücudunun bazı kısımları olmak üzere 6 parçası bulunan mermer heykelin diğer parçalarının da bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 2,5 metre boyunda ve 1900 yılık olduğu değerlendirilen heykelin yapılan çalışmalardan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi'ne getirilerek ziyarete açılacağı kaydedildi.

'DÜNYADA ÇOK AZ BENZERİ VAR'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus heykel parçalarının bulunduğu alan antik meclis binasıdır. Bu meclis binası Anadolu'daki en büyük meclis binalarındandır. Bu anlamda bölgenin en anlamı antik kentlerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Bu yıl da çok önemli bir kazı sezonu geçirdik. Kazı başkanı ve ekibiyle bizi tatmin eden bulgulara ulaştık. Yapıların yerinde sergilenmesini önemsiyoruz. Buradaki kazı çalışmalarında Hadrianus heykeli tespit ettik. Yaklaşık 2,5 metre boyunda olduğunu tahmin ettiğimiz heykelin önemli parçalarını ortaya çıkarmayı başardık. Heykel önümüzdeki birkaç sezon içinde tamamlandığında muhtemelen çok ciddi bir ziyaretçi akınına şahit olacağız çünkü Perge antik kentinde benzerini gördüğümüz bu heykelin dünyada da çok az bir benzeri var. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

'120 YILINDA AYDIN'A GELDİ'

Kazı başkanı olan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu ise "Burada önemli üç bölgeden biri olan bileteryumdaki (meclis binası) çalışmaları geçen yıl hızlandırdık. Bu yıl ise çok güzel umutlarla karşılaştık. 'Portre heykel' dediğimiz zırhlı imparator eserinin parçalarını bulduk. Bu heykelin parçaları ayrı ayrı yerlerde karşımıza çıktı. 6 parça halinde bulduğumuz heykelin gerçekten ziyaretçisi olacak. Müzede de önemli eserlerden biri olacak. Hadrianus, Roma İmparatorluğu döneminde ülkeyi en çok gezen imparatorlardan biridir. Anadolu'ya da çok sayıda seferi var. 120 yılında Aydın'a geldiğini bildiğimiz Hadrianus'un o yıl bu kente gelişi için yapıldığını düşündüğümüz bu heykelin yanındaki yazıtlarda bir onurlandırma yazısı olduğunu düşünüyoruz. Roma İmparatoru Hadrianus 117 ve 138 yıllarında Roma İmparatorluğu'nda tahtta bulunuyor. Roma'ya en güçlü çağını yaşatıyor. Yaklaşık 1900 yıllık bir heykelden bahsediyoruz" diye konuştu.

Alabanda Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmalarında Hadrianus heykelinin ortaya çıkarıldığını belirten Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise "Bu heykeli yakın zamanda müze laboratuvarlarındaki restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerin beğenisine sunacağız" dedi.

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