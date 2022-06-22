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Aydın'da ormanlar 31 Ekim'e kadar PÖH ve jandarma komandolara emanet

#Aydın#Polis Özel Harekat#Orman
Aydında ormanlar 31 Ekime kadar PÖH ve jandarma komandolara emanet

Aydın'da yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlara karşı polis özel harekat (PÖH) ve jandarma komando timleri, devriye görevi yürütüyor. Kuşadası Milli Parkı ve kentin tüm ormanlarında 31 Ekim'e kadar 1 PÖH ve 3 jandarma komando timinin, oluşabilecek her türlü tehlikeye karşı görev yapacağı belirtildi.

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Aydın Valiliği, geçen yıl Bozdoğan, Karacasu, Nazilli ve Çine'de çıkan orman yangınlarının yeniden yaşanmaması için tedbirleri artırırken olası yangınlara karşı 1 PÖH ve 3 jandarma komando timi, devriye görevi yürütmeye başladı.

PÖH ve jandarma komando timlerinin turizm merkezi olan Kuşadası Milli Parkı'nda da devriye görevi yaptığı belirtildi. Olası şüphelilere karşı duyarlı olan PÖH ve komandolar, araziyi karış karış tarıyor.

Aydında ormanlar 31 Ekime kadar PÖH ve jandarma komandolara emanet

Orman yangınlarına karşı kurulan ve 1 Haziran'da göreve başlayan timlerin 31 Ekim'e kadar Kuşadası Milli Parkı başta olmak üzere tüm ilçelerdeki ormanlarda görev yapacağı vurgulandı. Timler, olası yangınlara karşı 24 saat devriye nöbetinin yanı sıra bazı noktalarda da yol denetimleri yapacak.

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Aydında ormanlar 31 Ekime kadar PÖH ve jandarma komandolara emanet

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, önlemlere ilişkin "Dilek Yarımadası ve Milli Park Türkiye için oldukça önemli bir alan. Buranın yangından etkilenmesi adına birçok kurum ve kuruluşumuzla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle toplumu bilinçlendirme ve art niyetli kişiler varsa onlara karşı çeşitli tedbirler alma bakımından yürüttüğümüz faaliyetler var. İl Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı Polis Özel Hareket ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri bölgede dolaşarak hem şüpheli kişiler varsa onlarla ilgili araştırma yapıyor hem de bölgede bir olumsuzluk olduğunda onlara müdahale etmek adına alanda sürekli devriye görevi yürütmektedirler. Temennimiz, bu yaz sezonunu orman yangınları bakımından en hafif şekilde atlatmak. Hiç yangın olmaması adına da ilgili kurum ve kuruluşlar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın geneline baktığımızda hassasiyet taşıyan birçok noktada özel harekat polisleri ve jandarma komando timleri devriye geziyor. Sadece tek bir noktada değil hassasiyet taşıyan her bölgede duyarlılığı daha üst noktaya taşıyacağız" diye konuştu. 

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Aydında ormanlar 31 Ekime kadar PÖH ve jandarma komandolara emanet

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#Aydın#Polis Özel Harekat#Orman

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