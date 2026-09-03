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3 ilde orman yangını alarmı: Aydın, Bolu ve Antalya'da alevlere havadan ve karadan müdahale

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#Orman Yangını#Aydın#Çine
3 ilde orman yangını alarmı: Aydın, Bolu ve Antalyada alevlere havadan ve karadan müdahale
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 17:16

Aydın’ın Çine ve Bolu’nun Gerede ilçelerinde saat 16.00 sıralarında peş peşe başlayan yangınların ardından bir yangın haberi de Antalya Manavgat’tan geldi. Bolu'da tarladan ormana sıçrayan anız yangınına 2 helikopter yönlendirildi. Çine ve Manavgat'ta onlarca arazöz, uçak ve helikopter ile ekipler alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

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Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzere bölgeye 6 uçak,5 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

3 ilde orman yangını alarmı: Aydın, Bolu ve Antalyada alevlere havadan ve karadan müdahale

BOLU’DA ANIZ YANGININDA ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Öte yandan Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Karapazar köyünde bir tarlada saat 16.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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3 ilde orman yangını alarmı: Aydın, Bolu ve Antalyada alevlere havadan ve karadan müdahale

ANTALYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGINA MÜDAHALE

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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#Orman Yangını#Aydın#Çine

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