Aydın ve Bilecik'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'ndaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BİLECİK'TE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Bilecik'te merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.