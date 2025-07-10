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Aydın ve Bilecik'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Aydın#Bilecik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 16:27

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Bilecik'te de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'ndaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın ve Bilecikte orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

BİLECİK'TE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Bilecik'te merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Aydın ve Bilecikte orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor


 

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#Orman Yangını#Aydın#Bilecik

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