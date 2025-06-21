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Aydın Valisi'nden korkutan açıklaması: Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor

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#Orman Yangını#Aydın#Efeler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 17:04

Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler’de çıkan orman yangınına ilişkin "Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şimdilik yangını kontrol altına aldık diyemeyiz" dedi.

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Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

Aydın Valisinden korkutan açıklaması: Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor

“ŞU AN İTİBARİYLE YANGIN HIZLA YAYILIYOR”

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler’de çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Canbolat, Bademli Mahallesi’nde vatandaşların tahliye edildiğini söylerken, Böcek Mahallesi’nde de tedbirlerin alındığını ifade etti. Vali Canbolat, ilk tespitlere göre yangının elektrik trafosunun patlamasıyla başladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın yasaklama olarak aldığımız kararlara harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Çünkü rüzgar var, sıcak var. Yangının çıkamaması için bir sebep yok. En ufak olayda yangın çıkıyor. İlk andan itibaren ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Müdahalemiz devam ediyor. Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şimdilik yangını kontrol altına aldık diyemeyiz" dedi.

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Aydın Valisinden korkutan açıklaması: Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 

Bademli Mahallesi’nde vatandaşları tahliye ettiklerinin altını çizen Canbolat, “Böcek Mahallesi’nde de gerekli tedbirleri aldık. Şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi ama genel sağlık durumlarında bir sorun yok" diye konuştu.

BÖLGEDEN TAKVİYE İSTENDİ

Alevlere havadan 9 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 6 su tankeri, 5 trayler, 8 araç, 5 dozer, 2 arazi aracı, 1 TOMA, 35 itfaiye aracı ve yüzlerce personelin müdahale ettiğini ifade eden Canbolat, “İnşallah akşama kadar önünü tutmaya çalışıyoruz, yangının yayılmasına mani olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz gereğini yapmaya çalışıyor. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü'nün bütün imkanları seferber edildi. Ayrıca bölge illerimizden İzmir, Muğla, Denizli’den de takviye kuvvetler istendi" dedi.

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VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Kırsal mahallelerden tahliye edilen vatandaşların Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirdikleri belirtildi.

Aydın Valisinden korkutan açıklaması: Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor

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#Orman Yangını#Aydın#Efeler

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