Aydın'da orman yangını: 6 saatte söndürüldü

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Kuyucak ilçesi kırsal Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye toplam 271 personel ile 22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi ve 3 DSİ dozeri sevk edildi. Günün ağarmasıyla bölgeye sevk edilen 2 helikopter de yangına havadan müdahale etti. Alevler 6 saatte söndürülürken, toplam 26 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.