Aydın'da mobilya fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

AA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 12:04
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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Yaylaköy Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına aldı.
Yangın dolayısıyla trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi ulaşıma açıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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