Aydın'da miras kavgası! Dayısını bıçaklayıp öldürdü

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Olay, saat 06.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol Göktaş, kendisine ait mısır tarlasında yeğeni O.K. ile iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

MİRAS KAVGASI KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., dayısı Göktaş'ı bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Şenol Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kısa sürede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.