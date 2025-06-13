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Aydın'da miras kavgası! Dayısını bıçaklayıp öldürdü

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#Aydın#Miras Kavgası#Cinayet
Aydında miras kavgası Dayısını bıçaklayıp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 11:26

Aydın'ın İncirliova ilçesinde O.K. (32), miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada dayısı Şenol Göktaş'ı (63) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 06.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol Göktaş, kendisine ait mısır tarlasında yeğeni O.K. ile iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

MİRAS KAVGASI KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., dayısı Göktaş'ı bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Şenol Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kısa sürede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Miras Kavgası#Cinayet

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