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Aydın’da mahalle muhtarı tuvalette ölü bulundu

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#Sebahattin Kahraman#Muhtar#Masaj Salonu
Aydın’da mahalle muhtarı tuvalette ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 16:38

Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman (54), Efeler ilçesindeki bir masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak'ta meydana geldi. Çine'nin Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman, masaj salonunun tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.

Aydın’da mahalle muhtarı tuvalette ölü bulundu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahraman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Aydın’da mahalle muhtarı tuvalette ölü bulundu

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#Sebahattin Kahraman#Muhtar#Masaj Salonu

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