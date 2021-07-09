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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 19:37 | Son Güncelleme:

Aydın'da 'kötü koku' ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Eve giren şoke oldu

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Aydın'da 'kötü koku' ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Eve giren şoke oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, komşularının kötü koku üzerine ihbar ettiği Sultan Ayar'ın evinden 3 kamyon çöp çıktı. Belediye ekiplerince ev ilaçlanırken, çöpler imha edildi.

Dumlupınar Mahallesi 216 Sokak'ta yaşamını sürdüren Sultan Ayar, topladığı atıklarla evini iki yılda çöplük haline getirdi. Çöplerden etrafa yayılan kötü kokudan rahatsız mahallelinin şikayeti üzerine, Nazilli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri eve gelerek çalışma başlattı. Güçlükle ikna edilen Sultan Ayar'ın evinde polis kontrolünde temizlik yapıldı. Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik, teneke kutu ve bidonların bulunduğu ev 2 saat süren çalışmanın ardından baştan aşağıya temizlenirken, 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikroplara ve haşerelere karşı ilaçladı.

Aydında kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi Eve giren şoke oldu

Aydında kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi Eve giren şoke oldu

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