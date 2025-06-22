Aydın'da korkutan orman yangını

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Bağarası Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 20 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olduğu belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.