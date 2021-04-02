Aydın'da korkutan deprem!
AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.6 şeklinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Kusadasi Korfezi, 8.47 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 02.04.2021, 17:04:04 TSİ
Enlem : 37.7996 N
Boylam : 27.1521 E
Derinlik : 6.92 km
Detay : https://t.co/r95gblnOat@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 2, 2021
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/lGCwH7eYe7
02.04.2021, 17:04:03 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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