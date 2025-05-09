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Aydın'da korkunç trafik kazasında 3 can kaybı

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#Aydın#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası
Aydında korkunç trafik kazasında 3 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 17:29

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki yolcu Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

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Kaza, Çakırbeyli Koçarlı yolu Çakırbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aydında korkunç trafik kazasında 3 can kaybı

Kazada, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletteki yolcu Sıla Karabacak yaşamlarını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Aydın#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası

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