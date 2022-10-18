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Aydın'da korkunç olay! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

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#Aydın#İncirliova#Ölüm
Aydında korkunç olay Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 11:46

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kara yolu kenarında kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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Erbeyli Mahallesi Aydın-İzmir kara yolu kenarında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi.

İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Kadının araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor. 

 

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#Aydın#İncirliova#Ölüm

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