Aydın'da korkunç olay! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

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Erbeyli Mahallesi Aydın-İzmir kara yolu kenarında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi.
İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR
Kadının araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma başlattı.
Jandarma ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.