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Aydın'da korkunç olay: Sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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#Cinayet#Aydın#Oğuzhan Çavuş
Aydında korkunç olay: Sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 13:41

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Gül Üliana Y. (21) birlikte yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Çavuş'u (22) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gül Üliana Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında bir evde meydana geldi. Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir mekanda eğlenen su dağıtım firması elemanı Oğuzhan Çavuş ve sevgilisi Gül Üliana Y., saat 02.30 sıralarında birlikte yaşadıkları eve döndü. Çavuş, Gül Üliana Ü.’nün annesiyle telefonda Rusça konuşmasına sinirlenince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gül Üliana Y., eline geçirdiği bıçakla Oğuzhan Çavuş'u kalbinden bıçakladı. Çavuş, kanlar içerisinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çavuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydında korkunç olay: Sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Oğuzhan Çavuş'un cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından babası Türk, annesi Rus olan Gül Üliana Y. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, olayın yaşandığı evdeki koridorda Gül Üliana Y.'ye ait olduğu tahmin edilen kanlı ayak izleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydında korkunç olay: Sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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#Cinayet#Aydın#Oğuzhan Çavuş

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