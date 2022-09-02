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Aydın'da korkunç olay! Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu

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#Aydın#Didim#Cinayet
Aydında korkunç olay Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 16:08

Aydın’ın Didim ilçesinde, makilik alanda emekli astsubay Hasan T. (65) ile hemşire Hamide S. (49) tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

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Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevkindeki makilikte, saat 14.00 sıralarında, yerde kanlar içinde 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı kimlik kontrolünde, bulunan cesetlerin Söke’de huzurevinde hemşire olarak görev yapan Hamide S. ile emekli astsubay Hasan T.'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Polis, Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Didim#Cinayet

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