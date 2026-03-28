Aydın'da korkunç olay: Başgardiyan Hayal Alkış evinde ölü bulundu! Vücudunda darp izlerine rastlandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 14:19

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli başgardiyan Hayal Alkış, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili aynı kurumda görev yapan S.V. gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Zafer Mahallesi 12/2 Sokak’taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Hayal Alkış'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açıp girdiği evde Alkış, hareketsiz halde bulundu. Ekiplerin kontrolünde, Alkış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Alkış’ın vücudunda darp izlerine rastlandı.

Gözden Kaçmasın8 yaşındaki kayıp çocuktan acı haber8 yaşındaki kayıp çocuktan acı haber!Haberi görüntüle

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen de olay yerine gelip bilgi aldı. Alkış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, aynı kurumda görev yapan evli ve 3 çocuk babası S.V.'yi gözaltına aldı. S.V., Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözden KaçmasınCezaevinden izinli çıktı, kaldığı evde ölü bulunduCezaevinden izinli çıktı, kaldığı evde ölü bulunduHaberi görüntüle
