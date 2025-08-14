×
Aydın'da korkunç olay! Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

#Aydın#İncirliova#Çocuk Ölümü
Aydında korkunç olay Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Ağustos 14, 2025 15:07

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, babasının iki kişiyle kavga ettiği sırada fenalaşan 13 yaşındaki Ümit A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın İncirliova ilçesinde Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

BABASININ KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören 13 yaşındaki Ümit A, bir anda fenalaştı.

 

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 GÖZALTI

Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.

