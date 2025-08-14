Aydın'da korkunç olay! Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın İncirliova ilçesinde Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

BABASININ KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören 13 yaşındaki Ümit A, bir anda fenalaştı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 GÖZALTI

Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.