Aydın'da korkunç olay! Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:
Alınan bilgiye göre, Aydın'ın İncirliova ilçesinde Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
BABASININ KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI
Bu sırada babasının kavga ettiğini gören 13 yaşındaki Ümit A, bir anda fenalaştı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2 GÖZALTI
Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.