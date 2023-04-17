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Aydın'da korkunç olay! Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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#Aydın#Kuyucak#Cinayet
Aydında korkunç olay Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 12:47

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde S.K., tartıştığı arkadaşı Hasan Erdoğan'ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan Hasan Erdoğan (47) ve arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. tarafından 7 yerinden bıçaklanan Erdoğan ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erdoğan'ı ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Erdoğan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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#Aydın#Kuyucak#Cinayet

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