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Gündem
Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Aydın'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuğu bıçakladı

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Aydın'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Aydın'ın Çine ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y. (26), ilçe müftüsünün 5 yaşındaki oğlu İ.E.'yi bıçakladı. Karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sarıoğlu Mahallesi Sarıoğlu Camisi önünde meydana geldi. Çine Müftüsü Mustafa T., oğlu İ.E. ile akşam namazı için camiye gitmek üzere yola çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E. Y., elindeki bıçakla çocuğu karnından bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

E.Y. kaçarken, yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, E.Y ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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