×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kaza#Jandarma
Aydında korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 02:04

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aydın- Muğla karayolu Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Çine’den Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal Tayfun Akyüz (47) yönetimindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, Çiftlikköy Mahallesi’nden karayoluna çıkan Mustafa Satıcı (66) yönetimindeki 09 EG 282 plakalı otomobille çarpıştı.

Aydında korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Mustafa Satıcı kaza yerinde yaşamını yitirirken, aynı otomobildeki Mahmut Bengi (59) ile diğer otomobildeki Hatice Akyüz (46), Burak Akyüz (11) ve Kamil Akyüz (46) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Bengi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanmayan Köksal Tayfun Akyüz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kaza#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!