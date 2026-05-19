Aydın'da korku dolu anlar! Kılıçla kendisine ve ailesine zarar verdi, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 10:55

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kılıçla kendisine ve ailesine zarar veren 33 yaşındaki Türkan Ç., polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Kollarında derin kesikler bulunan Türkan Ç., hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi. Türkan Ç.'nin kılıçla kendisine ve ailesine zarar verdiği yönündeki ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekipleri karşısında gören Türkan Ç., elindeki kılıçla sokağa çıkarak bir süre polise direndi. Polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen kılıcı bırakmayan Türkan Ç., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Kollarında derin kesikler olan Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

