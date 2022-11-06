Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da kayıp epilepsi hastası Cansu Yıldız aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kayıp#Cansu Yıldız
Aydında kayıp epilepsi hastası Cansu Yıldız aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 14:04

AYDIN'ın Söke ilçesinde sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan epilepsi hastası Cansu Yıldız (22) için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Haberin Devamı

Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Cevriye Yıldız, sabah uyandıklarında epilepsi hastası kızları Cansu'nun evde olmadığını fark etti. Aile, komşularıyla birlikte yaptığı aramada Cansu'ya ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Cansu'ya bulmak için çalışma başlattı.

Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Mehmet Yıldız, "Kızımın, epilepsi hastası olduğu için yüzde 70 engelli raporu var. Sabah uyandığımızda evde yoktu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Gitme ihtimali olan her yere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Annesi de ben de Cansu'yu çok merak ediyoruz. Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kayıp#Cansu Yıldız

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham